شركة طيران أمريكية تلغي رحلات بسبب هجوم سيبراني

أعلنت شركة الطيران الأمريكية RavnAir أمس السبت، أنها اضطرت إلى إلغاء عدد من رحلاتها بسبب تعرضها لهجوم سيبراني.

وذكرت الشركة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن الشبكة الإلكترونية الخاصة بها تعرضت الجمعة لهجوم من قبل هاكرز، ما أجبرها على إطفاء نظام الصيانة الإلكتروني والنظام الاحتياطي الخاصين بطائراتها من طراز "بومباردييه داش 8" التي تنفذ رحلات في ولاية ألاسكا.

وأكدت الشركة إلغاء ست رحلات في ألاسكا، محذرة من إمكانية إرجاء رحلات أخرى، وتابعت أنها تعمل بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي FBI والجهات المختصة الأخرى من أجل معالجة الأضرار التي ألحقها الهجوم.

وذكرت الشركة أنها عادت إلى العمل حسب الجدول العادي في ألاسكا بعد ظهر أمس.

وصرحت المتحدثة باسم الشركة ديبي رينواند، بأن نحو 260 مسافرا تأثروا بإلغاء تلك الرحلات.

المصدر: RT + أسوشيتد برس

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