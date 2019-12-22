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لافروف: لن نضعف علاقاتنا مع بكين استرضاء لواشنطن

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لافروف: لن نضعف علاقاتنا مع بكين استرضاء لواشنطن
Sputnik Alexandr Scherbak
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني فان يي خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" في البرازيل في يوليو 2019
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تضحي بعلاقاتها مع الصين لاسترضاء الولايات المتحدة.

وقال لافروف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أمس السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر حدثه خلال لقاء جمعهما مؤخرا، عن كتاب له مكرس للصين، ذكر فيه أن الوضع المثالي بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع كل من روسيا والصين أحسن من العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو.

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واستطرد لافروف قائلا: "لن نضعف علاقاتنا مع الصين لمجرد جعل الأمريكيين سعداء، لكن فكرة أننا بحاجة إلى تحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون، وليس من خلال العقوبات والإنذارات، ربما تستحق التقدير على الأقل".

وسبق أن أكد وزير الخارجية الصيني فان يي خلال اتصال هاتفي مع لافروف الخميس الماضي، أن "الثقة المتبادلة بين روسيا والصين صلبة كالصخر، والعلاقات الثنائية بين البلدين غير قابلة للتحطيم".

المصدر: وكالات

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