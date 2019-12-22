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إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط

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إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط
Reuters
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توقف مطعم يديره عمال من كوريا الشمالية في أبو ظبي بالإمارات العربية عن العمل قبل حلول الموعد النهائي لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة التي لا مثيل لها في التاريخ ضد كوريا الشمالية.

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وقالت مصادر في العاصمة الإماراتية يوم أمس السبت، إن مطعم أوكريو (Okryu-gwan) في فندق غراند ميلينيوم الوحدة بأبو ظبي قد أغلق مؤخرا.

وتفرض العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 22 ديسمبر 2017، على جميع الدول الأعضاء ترحيل عمال كوريا الشمالية إلى وطنهم من أجل الحد من تدفق العملات الأجنبية إلى بيونغ يانغ.

وتم منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عامين لتنفيذ الإجراء المعني بالكامل، وينتهي الموعد النهائي يوم الأحد. كما يتعين على الدول تقديم تقرير حول تنفيذه إلى المجلس بحلول 22 مارس من العام المقبل.

وقال أحد المصادر لوكالة "يونهاب"، "على حد علمي، لم تجدد حكومة الإمارات الرخصة التجارية لأوكريو غوان وتأشيرات عمال المطعم".

ولم يستطع مسؤول في فندق أبو ظبي معرفة ما إذا كان إغلاق المطعم تعليقا مؤقتا أم نهائيا، لكنه قال إنه تم إغلاقه خلال الأيام القليلة الماضية.

 

المصدر:"يونهاب"

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