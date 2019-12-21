أنقرة: العقوبات الأمريكية تحفز تركيا على تطوير صناعتها الدفاعية

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، تحفزها على تطوير صناعاتها الدفاعية.

وقال أوقطاي، في كلمة أمام البرلمان التركي خلال جلسة مناقشة ميزانية 2020، إن "الذين يهددوننا بفرض عقوبات على الطائرات من طراز "إف 35" بعد شرائنا "إس 400" يفترض أنهم يعلمون، أنه بناء على تطور التقنيات في صناعتنا الدفاعية، فإن التهديدات تحفزنا على تطوير وإنتاج المنتجات العسكرية المحلية".

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وأضاف أن " تركيا في المستقبل القريب، ستشغل مكانتها بين رواد تطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات مثل "إف 35" والطائرات المسيرة المقاتلة، والمعدات البرية المسيرة".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق ميزانية الدفاع لعام 2020، وبين بنودها حظر تسليم مقاتلات "إف 35" لتركيا حتى تتخلى عن "أس 400" الروسية.

المصدر: نوفوستي