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رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا استفزازية

مهاتير محمد: قمة كوالالمبور لم تهدف لحشد تكتل إسلامي بديل

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مهاتير محمد: قمة كوالالمبور لم تهدف لحشد تكتل إسلامي بديل
Reuters Bazuki Muhammad
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد - أرشيف
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أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، على أن القمة الإسلامية المصغرة التي عقدت في كوالالمبور، لم تهدف لتأسيس تكتل إسلامي آخر، أو كيان بديل أو إضعاف دور الآخرين.

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وقال محمد خلال مؤتمر صحفي عقب "قمة كوالالمبور 2019"، إن "الاجتماع لم يكن هدفه تولي دور أي منصة من المنصات الإسلامية الأخرى".

وأعرب عن أسفه من عدم مشاركة نظيره الباكستاني عمران خان في القمة، وقال: "كنا سنشعر بالسعادة لو شارك خان في القمة"، معربا عن أمله في أن يشارك رئيس الوزراء الباكستاني في القمة القادمة.

من جهة أخرى، شدد رئيس الوزراء الماليزي على ضرورة محاكمة إسرائيل بتهمة قتل الأبرياء والاستيطان في أراضي الآخرين.

وأضاف: "تركيا وماليزيا أرسلتا في وقت سابق أسطولا من المساعدات إلى قطاع غزة، وقامت إسرائيل بمنع وصوله"، مشيرا إلى تعرض سفينة "مافي مرمرة" التركية لهجوم إسرائيل في المياه الدولية خلال محاولتها إيصال المساعدات إلى غزة، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك وسط تجاهل عالمي.

وشارك في القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت بالعاصمة كوالالمبور في 18 من ديسمبر الجاري واختتمت اليوم قادة 5 دول، إضافة إلى 450 من المفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي.

المصدر: "الأناضول"

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