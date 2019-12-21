طالبان تنفي حصولها على أموال من واشنطن

نفت حركة طالبان الأفغانية، الأنباء التي تحدثت عن قرار السلطات الأمريكية تخصيص أموال لها.

وقال سهيل شاهين، السكرتير الصحفي للمديرية السياسية لحركة طالبان في قطر على تويتر: "بعض التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الكونغرس الأمريكي وافق على ميزانية إنفاق على الضمان التقني المادي للمشاركين في المفاوضات من جانب الإمارة الإسلامية (أي حركة طالبان) لا تتطابق مع الحقيقة".

این خبر بعضی رسانه ها که کانگرس امریکا برای مصارف مذاکرات کنندگان امارت اسلامی بودجه لوژیستکی تصویب کرده، حقیقت ندارد و نه قبلا چنین شده است.این را تنها برای مشوش ساختن اذهان پخش کرده است. اگر امریکا برای مصارف تیم خود تصویب کرده باشد، این کار آنهاست و به امارت اسلامی ربط ندارد — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) 21 декабря 2019 г.

وأضاف: "إذا أقرت الولايات المتحدة ميزانية لدفع تكاليف فريقها، فهذا أمر يخصها ولا يخص الإمارة الإسلامية".

ويوم أمس قال شاهين إن محادثات السلام بين الأفغان، لن تبدأ إلا بعد توقيع اتفاقية لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق عن الجانب الأمريكي أو السلطات في كابل، حول ذلك.

المصدر: إنترفاكس