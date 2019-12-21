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بيونغ يانغ: واشنطن قد تدفع ثمنا باهظا لكلامها الخبيث

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بيونغ يانغ: واشنطن قد تدفع ثمنا باهظا لكلامها الخبيث
Reuters KCNA
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حذرت كوريا الشمالية من أن الولايات المتحدة قد تدفع "ثمنا باهظا" لانتقاداتها الأخيرة لسجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت عن متحدث باسم وزارة الخارجية وصفه الانتقادات الأمريكية بأنها "كلام خبيث" لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف المتحدث أن تنديد واشنطن بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هو بمثابة "صب الزيت على النار المشتعلة"، مشددا على أن الولايات المتحدة "قد تدفع ثمنا باهظا" إذا أقدمت مرة أخرى على انتقاد النظام الإداري في كوريا الشمالية.

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ويأتي هذا ردا على تصريحات مسؤول في الخارجية الأمريكية أعرب فيها عن قلق واشنطن بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ مجددا، فيما توشك على النهاية المهلة التي منحها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكف الأخير عن إصراره على تخلص بيونغ يانغ من ترسانتها النووية من جانب واحد، ويتقدم بمقترحات جديدة بغية إنقاذ المفاوضات النووية بين الطرفين.

المصدر: رويترز + أ ف ب

 

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