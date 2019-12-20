بعد تعديلات مكلفة على عرباته المدرعة.. الجيش البلجيكي يضطر لاستخدام جنود قصار القامة!

تسببت تعديلات مكلفة أجراها الجيش البلجيكي على عرباته المدرعة، بحرمان أغلب الجنود من إمكانية استخدامها، بعد أن أنقصت التعديلات من حجم المقصورة الداخلية للعربات.

وأنفق الجيش البلجيكي أكثر من 33 مليون دولار على التعديلات التي كانت تهدف لتحسين سلامة 44 عربة "باندور" مدرعة تشكل أسطوله، غير أن هذه "التحسينات" جعلت استخدامها مستحيلا للجنود الذين يفوق طولهم 1.70 سم، في حين أن متوسط طول الرجل البلجيكي يبلغ 1.77 سم.

واعترفت وزارة الدفاع البلجيكية بأن عربات "باندور" في وضعها الحالي غير قابلة للاستخدام، مضيفة أنه سيتم إجراء المزيد من التعديلات عليها لاحقا، وأنها ستدفع كلفة التعديلات كاملة على الرغم من النتيجة غير المتوقعة.

المصدر: "ديلي ميل"