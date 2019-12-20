الديمقراطيون يطالبون نائبا منشقا عارض عزل ترامب بإعادة أموال تلقاها سابقا

طالبت لجنة مؤيدة للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي المشرع جيف فان درو، الذي رفض التصويت لعزل الرئيس دونالد ترامب وأعلن انشقاقه عن الديمقراطيين، بإعادة تبرعات تلقاها سابقا.

وبعثت آبي كوران هوريل، الرئيسة التنفيذية لـ"لجنة العمل السياسي للأغلبية الديمقراطية" التي تعمل، حسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقعها، على الدفاع عن الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، برسالة إلى النائب المنشق الذي أعلن عن الانضمام إلى الجمهوريين واستقبله أمس الرئيس ترامب.

وفي الرسالة التي نشرت اللجنة نسخة منها في "تويتر"، طلبت هوريل من فان درو إعادة تبرعات بقيمة 2.5 ألف دولار تلقاها لتمويل حملته للترشح إلى الكونغرس.

وشنت المديرة التنفيذية للجنة هجوما حادا على الديمقراطي المنشق، مشددة على أن هذا "قرار مشين لا يتماشى مع قيمنا ومهمتنا المعلنة".

At HMP, we are working to protect and expand the Democratic Majority. Since @vandrewfornj is no longer a Democrat, we'll be requesting a refund of our $2500 donation via email to contact@vandrewforcongress.com pic.twitter.com/wG3o3UBrZM — House Majority PAC (@HouseMajPAC) December 19, 2019

وصوت مجلس النواب الأمريكي مؤخرا لصالح اتهام ترامب باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وإحالته إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية للمحاكمة.

المصدر: RT