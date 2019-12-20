لأول مرة.. إدانة شرطيين فرنسيين بقضايا عنف ضد "السترات الصفراء"
Reuters Benoit Tessier REUTERS 4
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في قرار هو الأول من نوعه، أصدرت محكمة فرنسية أمس الخميس أحكامها على شرطيين أدينا بممارسة العنف ضد المحتجين خلال مظاهرات "السترات الصفراء".
وأصدرت المحكمة الإصلاحية في باريس أمس حكما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على عنصر في شرطة مكافحة الشغب مدان بإلقاء حجر باتجاه المتظاهرين في الأول من مايو الماضي.
كما صدر حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة ألف يورو على الشرطي الثاني، المدان بصفع متظاهر خلال التجمع نفسه.
المصدر: أ ف ب