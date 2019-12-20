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البوسنة والهرسك تستعيد مجموعة من "الدواعش" مع عوائلهم من سوريا

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البوسنة والهرسك تستعيد مجموعة من
Reuters Issam Abdallah
مسلح من "داعش" وعائلته يسلمون أنفسهم لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور - صورة أرشيفية
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أعلنت سلطات البوسنة والهرسك عن استعادتها أمس الخميس مجموعة من مواطني البلاد، بمن فيهم مسلحون مفترضون في تنظيم "داعش"، من سوريا، بعد إرجاء العملية مرارا في الأسابيع الماضية.

وأكدت وزارة الأمن في البلاد أن 25 مواطنا عادوا أمس من معسكرات في سوريا إلى سراييفو، حيث تم احتجاز سبعة رجال منهم فورا بتهمة القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق وفتحت معهم تحقيقات، فيما نقل الآخرون، وهم ست نساء و12 طفلا، إلى مركز استقبال لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

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وسبق أن أعلنت سلطات البلاد غير مرة في الآونة الأخيرة عن إرجائها عملية استعادة مجموعة من مسلحي "داعش" مع عوائلهم من سوريا.

وحسب البيانات الرسمية، توجه نحو 300 من مواطني البوسنة والهرسك، ربعهم تقريبا أطفال، إلى سوريا والعراق خلال فترة بين عامي 2012 و2016، وقتل هناك نحو 100 راشد منهم، وقد عاد 49 آخرون إلى بلدهم، حيث وجهت إلى 24 منهم اتهامات بالانضمام إلى المتشددين، وصدرت بحقهم أحكام قضائية تتراوح بين عام وأربع سنوات وراء القضبان.

المصدر: أ ف ب

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