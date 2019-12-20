أنقرة تعلن حصيلة الإرهابيين المرحلين حتى الآن

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإرهابيين الذين تم ترحيلهم عن الأراضي التركية منذ نوفمبر الفائت، بلغت 110.

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها إنه "تم ترحيل 110 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم في الفترة بين 11 نوفمبر الماضي لغاية 19 ديسمبر الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن الإرهابيين المرحلين 21 ألمانيا، 13 فرنسيا، 5 بريطانيين، بلجيكيين، هولنديين، كوسوفيين، دنماركيا، يونانيا، إيرلنديا، أستراليا، وأمريكيا إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

ولفتت المصادر الأمنية إلى وجود 849 مقاتلا إرهابيا أجنبيا، محتجزين في مراكز الترحيل، مؤكدة على استمرار هذه العملية.

وكان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أعلن في 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم، مشددا على عزم تركيا على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

المصدر: الأناضول