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مجموعة من السفن الحربية الروسية تتجه إلى إيران

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مجموعة من السفن الحربية الروسية تتجه إلى إيران
Sputnik Igor Zarembo
سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" الروسية (صورة أرشيفية)
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أفاد المكتب الصحفي لأسطول البلطيق الروسي في بيان له اليوم الجمعة بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة له تتجه إلى إيران بعد استكمال التدريبات المشتركة مع الهند في بحر العرب.

وقال البيان إن "مجموعة من السفن التابعة لأسطول البلطيق قوامها سفينة الحراسة ياروسلاف مودري وسفينة القطر فيكتور كونيتسكي وسفينة الشحن يلنيا، تواصل تنفيذ مهام دورية طويلة، وتتجه حاليا إلى ميناء جابهار الإيراني".

وكانت مجموعة سفن أسطول البلطيق قد انطلقت من قاعدتها في مدينة بلتييسك في 1 أكتوبر الماضي قاصدة المحيط الهندي.

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وسبق أن أعلن الجيش الإيراني عن انطلاق مناورات بحرية واسعة مشتركة مع روسيا والصين في مياه المحيط الهندي، يوم 27 ديسمبر الحالي، في حين أكد السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنايي مطلع الشهر الجاري أن هذه المناورات مخطط لها منذ فترة طولة، ولا تمت بصلة لتصاعد النشاط الأمريكي في المنطقة.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطلع أكتوبر إلى "أننا نعد مع الصين وإيران لمناورات بحرية تهدف لمكافحة الإرهاب والقرصنة في تلك المنطقة من المحيط الهندي".

المصدر: وكالات

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