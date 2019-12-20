سيئول: واشنطن تسعى لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ قبل انتهاء المهلة

كشف المكتب الرئاسي في سيئول، أن زيارة المبعوث الأمريكي، ستيفين بيغون، إلى الصين، تأتي ضمن مساعي أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية قبل انتهاء المهلة التي حددتها الأخيرة.

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واعتبر المكتب الرئاسي أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية، رغم أن المبعوث الأمريكي الخاص لم يجر أي لقاء مع الجانب الشمالي أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية والصين، وأكد أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم دعم جهود واشنطن وبيونغ يانغ لمواصلة الحوار.

ووصل بيغون إلى بكين يوم أمس الخميس والتقى مع نائب وزير الخارجية الصيني لوه تشاو هوي، بعد جولة له شملت سيئول وطوكيو.

ودعا بيغون الصين لعدم خرق الجهود الدولية في تطبيق العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية، مطالبا الصين التي لها نفوذ كبير، بالتأثير على كوريا الشمالية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية وفقا لمصادر دبلوماسية.

وسبق أن خاطب بيغون بيونغ يانغ أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية يوم 16 الجاري: "نحن هنا وأنتم تعرفون كيف تتصلون بنا".

وكان من المتوقع أن يجري لقاء بين واشنطن وبيونغ يانغ أثناء زيارة بيغون لسيئول نظرا لاقتراحه لقاء رسميا، غير أن ذلك لم يتحقق.

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت في لهجة تحذيرية، أن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فعلت قصارى جهدها من أجل عدم الرجوع عن الخطوات المهمة التي اتخذتها بمبادرة ذاتية منها .. لا يتبقى الآن سوى الخيار الأمريكي، والمسألة برمتها ترجع للولايات المتحدة في تحديد هدية عيد الميلاد التي ستختار الحصول عليها".

المصدر: وكالات