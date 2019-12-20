إيران: بومبيو حمل معه الأفكار المخادعة من CIA إلى الخارجية

وصفت الخارجية الإيرانية أفكار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالجهنمية والتخريبية، واعتبرت أن هذا الوزير القادم من وكالة الـCIA المخادعة، ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم.

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وفي أول رد للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تصريحات للوزير الأمريكي شدد فيها على "ضرورة تغيير نظام آية الله الراحل روح الله الخميني وعصابته"، قال موسوي: "بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم، نظرا لأفكاره الجهنمية والتخريبية التي تمارس التعذيب".

وأضاف في أشارة إلى ماضي وزير الخارجية على رأس وكالة الاستخبارات الأمريكية، "أن بومبيو القادم من رئاسة منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية إلى وزارة الخارجية جلب معه أفكاره الجهنمية إلى الساحة الدبلوماسية المتحضرة... هو ليس بحجم أي وزير خارجية في العالم وليس له أي مكان في الساحة الدبلوماسية".

وتابع موسوي: "بومبيو نقل أفكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي، والذي يعتبر مجالا حضاريا… عادة ما يكون وزراء الخارجية مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام، بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف".

المصدر: RT