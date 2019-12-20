ميكانيكي على صلات محتملة بـ"داعش" يعترف بتخريب طائرة ركاب أمريكية

اعترف ميكانيكي يعمل في الخطوط الجوية الأمريكية، وله علاقات محتملة مع "داعش"، بتهمة تخريب طائرة على متنها 150 شخصا في يوليو الماضي.

ووفق ما أفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن عبد المجيد معروف أحمد العاني، 60 عاما، أمريكي من أصول عراقية، وهو ميكانيكي مخضرم يعمل في شركة الخطوط الجوية الأمريكية منذ 30 عاما، اعترف بذنبه أمام محكمة اتحادية في ميامي بفلوريدا، بتهمة محاولة تخريب طائرة من طراز "بوينغ 737" كانت في طريقها من ميامي إلى ناساو، عاصمة البهاماس.

وفي تفاصيل القضية، فقد شوهد العاني عبر كاميرات المراقبة، يوم 4 يوليو الماضي، يلصق مادة "الستايروفوم" على مقدمة بدن الطائرة من الخارج، ما أدى إلى تعطل آلية متخصصة في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة.

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ويواجه العاني عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة، خلال محاكمته التي ستجري في مارس المقبل، في وقت قال المحققون إن العاني كانت لديه مقاطع فيديو لتنظيم "داعش" على هاتفه تظهر جرائم قتل جماعية، وإنه لم يكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال التحقيق أنه سافر إلى العراق في مارس الماضي.

المصدر: ديلي مايل