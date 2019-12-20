سفير أمريكا الجديد في روسيا يكشف أولويات عمله ومن بينها مكافحة "حزب الله"

كشف السفير الأمريكي الجديد في روسيا، جون سوليفان، عن أولويات برنامج عمله في موسكو، وقال إن من بينها مكافحة "حزب الله" اللبناني وتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

إقرأ المزيد

وأشار الدبلوماسي إلى أنه سيحاول التركيز على مجالات التعاون هذه بين موسكو وواشنطن، والتي تظل ممكنة على خلفية العلاقات المحتدمة بين البلدين.

وذكر أن في هذه القائمة، دعوة إلى التعاون في تطوير استراتيجية الحد من الأسلحة، وقضية حماية حقوق المثليين والمثليات في روسيا، وقضية الأمن في القطب الشمالي، وتبادل المعلومات للحماية من الهجمات الإرهابية.

وقال سوليفان: "نتوقع من الحكومة الروسية أن تأخذ على محمل الجد التزاما بحماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة المحظورين في روسيا، وكذلك مكافحة "حزب الله" اللبناني.

وزعم السفير الأمريكي أيضا أن أهدافه الأخرى ستكون حماية حرية الصحافة والعمل على شفافية المعلومات الصادرة عن الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح السفير الأمريكي الجديد في روسيا يوم 12 ديسمبر الجاري، وقبل ذلك، شغل سوليفان منصب وكيل وزارة الخارجية، كما عمل في وزارات الدفاع، والعدل والتجارة.

المصدر: "لينتا رو"