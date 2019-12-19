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قتيل وجريحان بإطلاق نار داخل دار للمسنين في رود آيلاند الأمريكية

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قتيل وجريحان بإطلاق نار داخل دار للمسنين في رود آيلاند الأمريكية
twitter.com/nbc10_brian
أفراد من الأمن الأمريكي في مكان إطلاق نار استهدف دارا لرعاية المسنين بولاية رود آيلاند
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أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بإطلاق للنار داخل دار لرعاية المسنين والمعوقين في مدينة ويسترلي بولاية رود آيلاند.

وأطلقت السلطات في رود آيلاند عملية أمنية للعثور على مطلق النار الذي تمكن من الفرار بعدما هاجم مجمع Babcock Village لرعاية المسنين والمعوقين، وأغلقت كل المدارس والكنائس بالمدينة عقب الحادث حتى إشعار آخر.

وأضافت الشرطة لاحقا أن المهاجم قد انتحر. 

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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