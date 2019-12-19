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موسكو تحذر من محاولات إعادة كتابة اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية

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موسكو تحذر من محاولات إعادة كتابة اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية
Sputnik
ألكسندر لوكاشيفيتش، ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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حذر ألكسندر لوكاشيفيتش ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من محاولات إعادة كتابة اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشار في كلمته خلال جلسة المجلس الدائم للمنظمة إلى أن العام الماضي شهد بعض اللحظات المشجعة في حل الأزمة الداخلية الأوكرانية، بما في ذلك التقدم في عمل مجموعة اتصال مينسك، والفصل بين القوات في ثلاثة قطاعات، وقمة مجموعة نورمادي، فيما تستمر الإشارات المتضاربة من جانب قيادة أوكرانيا، حول ماهية استراتيجيتها اللاحقة.

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وقال لوكاشيفيتش: "تسمع بين الحين والآخر أحاديث من كييف، يصدر بعضها على لسان وزير الخارجية فاديم بريستايكو، حول الحاجة إلى نوع من "التصحيح" لبنود اتفاقات مينسك التي في رأيه فقدت أهميتها جزئيا".

وأضاف: "نحذر من محاولات إعادة تدوين هذه الوثيقة، التي تم تبنيها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، وتم الاعتراف بها صيغة للتسوية في أوكرانيا، لا بديل عنها".

المصدر: نوفوستي

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