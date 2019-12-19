بينها تشديد عقوبة المدانين بالإرهاب.. الملكة إليزابيث تطرح أولويات حكومة جونسون الجديدة

ألقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية اليوم الخميس خطابا أمام برلمان البلاد، طرحت فيه الأولويات التشريعية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي خطابها التقليدي بعد الانتخابات التي حقق فيها حزب المحافظين بقيادة جونسون أكبر انتصار له منذ ثلاثة عقود، أكدت الملكة إليزابيث أن الحكومة تعتزم تمرير مشروع قانون يقضي بتشديد عقوبة المدانين بالإرهاب، كي يقبع الإرهابيون الأكثر خطورة وراء القضبان لمدة لا تقل عن 14 عاما.

ويستثني هذا القانون إمكانية الإفراج المبكر عن هؤلاء، ويمنع أيضا الإفراج المبكر عن المدانين في قضايا الإرهاب الذين يعدون أقل خطورة قبل قضائهم ثلثي فترة عقوبتهم.

ويأتي هذا الحراك ردا على هجوم جسر لندن الذي نفذه متطرف سبق أن أفرج عنه من السجن بشروط.

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المصدر: غارديان