واشنطن تدرج قاضيين بالمحكمة الثورية الإيرانية في قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية قاضيين كبيرين في المحكمة الإسلامية الثورية الإيرانية على قائمتها للعقوبات بسبب "ضلوعهما في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها شرعت في فرض عقوبات على رئيس فرع المحكمة الثورية رقم 28 في طهران، محمد موغيسيه، ورئيس فرع المحكمة رقم 15 بالعاصمة أبو القاسم صلاوتي.

وبررت واشنطن قرارها بأن القاضيين "ارتكبا طوال سنوات عديدة انتهاكات في حقوق الإنسان في بلادهما حيث أصدرا أحكاما بحق صحفيين وقانونيين ونشطاء تضمنت عقوبة السجن لفترات طويلة والجلد وصولا إلى الإعدام"، كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات تشمل عائلات القاضيين المستهدفين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء حالات القمع وعدم العدالة المتواصلة في إيران، وتعاقب مسؤولين في النظام الإيراني يحاولون تقويض حريات المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب".

واعتبر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك، أن الوقت قد حان لتعديل بنود الدستور الإيراني المتعلقة بالحريات الدينية، مشيرا إلى أن الغالبية الشيعية في إيران تحرم الآخرين من الحق في حرية الدين والمعتقد.

المصدر: وكالات