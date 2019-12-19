 
مباشر

تركيا.. انطلاق مناورات سيبرانية بمشاركة 18 دولة

أخبار العالم

تركيا.. انطلاق مناورات سيبرانية بمشاركة 18 دولة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxeg

انطلقت في تركيا مناورات للأمن السيبراني بمشاركة 18 دولة، بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني والتعاون الأمني بين الدول.

إقرأ المزيد
مناورات عسكرية روسية تركية في البحر الأسود
مناورات عسكرية روسية تركية في البحر الأسود

وتقوم المناورات على تشكيل كل بلد من البلدان المشاركة فريقا مكونا من 5 أفراد مختصين في أمن المعلومات والأنظمة، ليعملوا على اكتشاف ثغرات في أنظمة وبرامج تم تحضيرها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

وستختتم المناورات مساء الـ20 من ديسمبر الجاري، بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى.

يذكر أن الدول المشاركة هي تركيا، وإسبانيا، ولتوانيا، وألبانيا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وتونس، والمغرب، ونيبال، وفلسطين والعراق.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا