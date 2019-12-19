تركيا.. انطلاق مناورات سيبرانية بمشاركة 18 دولة

انطلقت في تركيا مناورات للأمن السيبراني بمشاركة 18 دولة، بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني والتعاون الأمني بين الدول.

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وتقوم المناورات على تشكيل كل بلد من البلدان المشاركة فريقا مكونا من 5 أفراد مختصين في أمن المعلومات والأنظمة، ليعملوا على اكتشاف ثغرات في أنظمة وبرامج تم تحضيرها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية.

وستختتم المناورات مساء الـ20 من ديسمبر الجاري، بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى.

يذكر أن الدول المشاركة هي تركيا، وإسبانيا، ولتوانيا، وألبانيا، والجبل الأسود، وأوكرانيا، والهند، وماليزيا، وكازاخستان، وأذربيجان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وتونس، والمغرب، ونيبال، وفلسطين والعراق.

المصدر: الأناضول