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البرلمان الأوروبي يدعو إيران للتحقيق في قتل المحتجين

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البرلمان الأوروبي يدعو إيران للتحقيق في قتل المحتجين
Reuters
الجلسة العامة في البرلمان الأوروبي في بروكسل
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دعا نواب البرلمان الأوروبي السلطات الإيرانية للتحقيق في الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المتظاهرين، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وجاء في القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس: "نحث بإلحاح سلطات إيران على إعلان العدد الإجمالي للقتلى والمحتجزين، وندعوها لإجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف، في ما يتعلق بالمعلومات عن الاستخدام المفرط للقوة والهجوم المباشر من قوات الأمن على المتظاهرين، وندعو لمحاسبة جميع المجرمين".

وطالب البرلمانيون الأوروبيون، بالإفراج عن جميع المحتجين المسالمين الذين تحتجزهم الشرطة الإيرانية ودانوا "قرار إيران حظر الوصول إلى شبكة الإنترنت، الذي أعاق التواصل وإمكانية حصول المواطنين الإيرانيين على المعلومات بشكل حر".

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كما دعا البرلمان الأوروبي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "البدء فورا في التحقيق في الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في إيران".

المصدر: تاس

 

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