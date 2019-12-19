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طهران: القرار الأممي حول حقوق الإنسان في إيران عدائي ومسيس

أخبار العالم

طهران: القرار الأممي حول حقوق الإنسان في إيران عدائي ومسيس
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
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اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،عباس موسوي، أن القرار الأممي الذي ينتقد حقوق الإنسان في إيران يستند إلى رؤية انتقائية مغرضة وعدائية، كما أنه يستبطن أهدافا سياسية وهو مرفوض.

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وردا على القرار الذي طرحته كندا بدعم من بعض الدول الغربية في الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، قال موسوي اليوم الخميس، إن "انحياز الجبهة الصهيونية والأنظمة الرجعية في المنطقة لصالح هذا القرار الذي تجاهل كل معايير حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، لدليل واضح على عدم مشروعيته".

وأضاف: أن الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان والمعايير المزدوجة في هذا المجال، يتعارض مع مبدأ سامية حقوق الإنسان.

وخلص موسوي للقول: على الرغم من هذه الحقيقة، يتبنى مؤيدو القرار "معايير مزدوجة" بشأن حالة حقوق الإنسان في البلدان ويطرحون القضية أمام الجمعيات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، معربا عن أسفه لاستغلال آليات الأمم المتحدة بهذا الشكل.

المصدر: "فارس"

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