روحاني يلتقي أمير قطر على هامش القمة الإسلامية في ماليزيا

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش القمة الإسلامية المصغرة في العاصمة الماليزية كوالامبور.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من الدبلوماسيين في البلدين.

سمو أمير البلاد المفدى يلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش انعقاد قمة كوالالمبور 2019، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 19, 2019

وتعقد في كوالامبور اليوم الخميس قمة إسلامية مصغرة، دعا إليها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، من أجل بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي.

ويشارك في القمة بالإضافة إلى روحاني والشيخ تميم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولون من دول إسلامية أخرى.

كما يحضر القمة نحو 450 مشاركا من علماء ومفكرين وممثلين رسميين عن نحو 52 دولة، وتتناول جلساتها عدة محاور متعلقة بالتنمية والسيادة الوطنية والحكم الرشيد والتكنولوجيا والأمن والتجارة والاستثمار.

المصدر: وكالات