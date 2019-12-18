ترامب يرفض التحدث مع الصحفيين على خلفية مناقشة عزله بمجلس النواب

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البيت الأبيض، متوجها إلى ولاية ميشيغان لإلقاء كلمة أمام تجمع لمؤيديه، دون أن يتحدث للصحفيين.

وأفادت التقارير الإعلامية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن ترامب ركب مروحيته أمام البيت الأبيض دون أن يتوقف للحديث مع الصحفيين المجتمعين تقليديا للحديث معه وطرح أسئلتهم.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك على خلفية جلسة المناقشات حول ملف عزل ترامب من منصبه في مجلس النواب الأمريكي.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب في ختام المناقشات على مادتين في ملف عزل ترامب، وفي حال إقراره، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية