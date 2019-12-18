مستشار الأمن القومي الهندي: ينبغي أن تنتفع إيران بكافة حقوقها المنصوصة في الاتفاق النووي

أكد مساعد مستشار الأمن القومي الهندي، راجيندر كانا، أن بلاده تدعم حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية السلمية وتعتقد بضرورة انتفاع طهران بكافة حقوقها بالاتفاق النووي.

وفي لقائه اليوم الأربعاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، بطهران، لفت كانا إلى إرادة المسؤولين والقادة في كل من إيران والهند لتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المسؤول الأمني الهندي ضرورة التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وتداعياته الإيجابية على صعيدي السلام والأمن الدوليين، واصفا الحوار ونبذ التوترات، بـ "أفضل السبل من أجل تسوية المشاكل والنزاعات الإقليمية والدولية".

من جهته، أكد شمخاني على ضرورة الاستقرار والأمن المستدامين لكونهما يشكلان أهم احتياجات شعوب المنطقة والتي تضمن لها الهدوء والرخاء، داعيا إلى تفضيل الدبلوماسية على الصراعات فيما يخص العلاقات بين الدول الإقليمية.

ونوه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالدور التاريخي والكبير الذي جسده الزعيم الهندي، مهاتما غاندي، "في التصدي لظاهرة الاستعمار واستثمار الشعوب"، مؤكدا أن "مواجهة جشع نظام الهيمنة وعلى رأسه أمريكا، تعد اليوم استمرارا لنهج العزة والكرامة الذي خلفه القادة الأحرار مثل غاندي لكي تنعم الشعوب بالاستقلال والحرية".

المصدر: إرنا