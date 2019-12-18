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وزيرا الخارجية الروسي والألماني يبحثان الملفين الليبي والأوكراني

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وزيرا الخارجية الروسي والألماني يبحثان الملفين الليبي والأوكراني
موقع وزارة الخارجية الروسية
وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والألماني، هايكو ماس
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي بينهما، تسوية الأزمتين في ليبيا وأوكرانيا، حسبما أوردت الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنه "على خلفية خطط برلين لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، جرى بحث الوضع في هذا البلد مع التركيز على دفع عملية التسوية السياسية بواسطة إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع أطراف النزاع".

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا أيضا "الوضع في أوكرانيا مع إعطاء الأولوية للتطبيق المتواصل لاتفاقات مينسك (حول إنهاء النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا) ومواصلة العمل في إطار صيغة النورماندي، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج القمة التي عقدت في باريس في 9 ديسمبر".

المصدر: تاس

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