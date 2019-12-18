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شاهد.. إجراءات أمنية مشددة في برشلونة قبيل الكلاسيكو خوفا من مظاهرات قرب ملعب "كامب نو"

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تشهد مدينة برشلونة إجراءات أمنية مشددة قبيل مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، خوفا من مظاهرات قرب ملعب "كامب نو" لمطالبي الاستقلال.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية، على ملعب "كامب نو"، في الـ 26 من أكتوبر الماضي، لكن مجموعات كتالونية مؤيدة للاستقلال دعت إلى تظاهرة في برشلونة خلال يوم المباراة، احتجاجا على سجن تسعة قياديين من كتالونيا، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الاستقلال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت الحركة الكتالونية "تسونامي الديمقراطية" دعت الثلاثاء الماضي، إلى تجمع حاشد حول ملعب "كامب نو" في 18 ديسمبر الحالي، قبل المباراة.

المصدر: وكالات

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