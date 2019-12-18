روسيا: العقوبات الأمريكية المحتملة ضدنا بسبب ليبيا ستكون خطوة عدوانية

أعربت الخارجية الروسية عن استغرابها الشديد من عمل الكونغرس الأمريكي على إعداد تشريع يقضي بفرض عقوبات على روسيا بسبب ما وصف بـ "تدخلها في ليبيا"، مؤكدة أن هذا الإجراء "عدواني".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء: "المعلومات من سادة الكابيتول (الكونغرس) تثير استغرابا كبيرا حول العمل، وفي مرحلة نشطة، على وضع مشروع جديد اسمه قانون إرساء الاستقرار في ليبيا، والذي ينص على عقوبات بحق موسكو بسبب وجود روسي مزعوم في ليبيا".

وتابعت زاخاروفا: "من المراد، حسب مشروع الوثيقة، اتهام روسيا بتدخل عسكري قيل إنه أصبح عاملا أساسيا لزعزعة الاستقرار في هذه الدولة".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "مثل هذه الخطوات العدوانية غير المنطقية والتي لا تقوم على أي دليل، دخلت منذ وقت طويل ضمن ممارسات الممثلين الرسميين للولايات المتحدة".

وأشارت زاخاروفا مع ذلك إلى أن "موقف روسيا من الأزمة في ليبيا لا يزال ثابتا"، موضحة: "ندعو إلى وقف كل الأعمال القتالية وإجراء حوار سياسي شامل بين كل الأطراف الليبية، الأمر الذي يمثل الطريق الممكن الوحيد لتسوية هذا النزاع".

وتابعت: "روسيا مستعدة في هذا السياق للإسهام بشكل كبير في تحقيق ذلك، لأنها تقيم اتصالات مع جميع القوى السياسية الليبية الناشطة".

المصدر: وكالات