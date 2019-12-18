إيران والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج للعام المقبل

وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح علي، مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج للعام القادم.

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وسيتم بموجب مذكرة التفاهم إيفاد 87 ألفا و550 زائرا إيرانيا إلى السعودية.

وبشأن زيارته إلى السعودية، التي جاءت بدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي، قال رشيديان في تصريح له أمس الثلاثاء، إن "هذه الزيارة حققت إنجازات جيدة"، مضيفا أن "الحفاظ على مبدأ العزة والكرامة والهدوء والأمن للزوار الإيرانيين شكل المحور الرئيس للمفاوضات التي أجراها الفريق المتفاوض الإيراني، حيث تم طرحها في البند الأول من مذكرة التفاهم، وأكد الطرف السعودي أيضا على تمسكه والتزامه بهذا المبدأ".

وأشار رشيديان إلى بعض التفاصيل الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران والرياض، وكذلك المفاوضات بين الطرفين حول تقديم الخدمات والتسهيلات للزوار الإيرانيين، وقال إنه جرت مفاوضات مع المؤسسات التابعة لوزارة الحج السعودية بشأن الأمور التنفيذية لمناسك الحج للعام القادم، وتم التوقيع على نحو 10 مذكرات تفاهم جانبية في إطار تقديم الخدمات المناسبة للزوار وتحسين رفاهيتهم.

وقال إن "متابعة قضية شهداء حادث منى تكون دوما ضمن المواضيع التي نتطرق إليها في المفاوضات" مضيفا أنه "جرت متابعة هذه القضية مع الطرف السعودي فضلا عن متابعة الحقوق المتبقية للشهداء والمصابين في حادث المسجد الحرام".

المصدر: "إرنا"