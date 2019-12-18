أردوغان: سنزيد عدد الطائرات المسيرة في قبرص "وفقا للحاجة"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل المزيد من الطائرات المسيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية "إذا تطلب الأمر"، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

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وفي حديثه عن احتمال زيادة عدد هذه الطائرات، أكد الرئيس التركي أن "كل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت، ووفقا للحاجة".

يذكر أن طائرة تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، نفذت الاثنين المنصرم أول مهمة لها شرقي البحر المتوسط بعد أن أقلعت من قاعدة "دالامان" في تركيا إلى مطار "غجيت قلعة" في قبرص الشمالية.

وتشهد المنطقة توترا على خلفية توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية التي مقرها طرابلس، حيث طردت اليونان السفير الليبي، بسبب اتفاق الحدود البحرية الذي يسمح لتركيا بتنقيب جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا في مياه شرق المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

المصدر: وكالات