أردوغان يهدي زعماء العالم في جنيف كتابا عن اللاجئين

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كتاب "التعاون من أجل اللاجئين" إلى الزعماء وكبار المسوؤلين المشاركين في المنتدى العالمي للاجئين، في جنيف.

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ويحمل الكتاب الذي أعدته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عنوان "دعوة من تركيا الميناء الآمن إلى العالم: التعاون من أجل اللاجئين".

وقالت دائرة الاتصال في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، إن الرئيس أردوغان، قدم الكتاب الذي صدر بالتركية والانكليزية، إلى كافة المعنيين المشاركين في المنتدى، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ويتألف الكتاب من الأجزاء التالية: "تركيا التي احتضنت اللاجئين من الماضي إلى الحاضر"، و"مقاربة تركيا حيال اللاجئين" و"مقاربة الدول الأخرى لأزمة اللاجئين"، و"هناك أمل من أجل السوريين: المنطقة الآمنة".

ويستعرض الكتاب الخدمات التي قدمتها تركيا للسوريين في مجالات مختلفة، كالتعليم والسكن والصحة والعمل والمساعدات الإنسانية، بالأرقام والرسوم التوضيحية.

كما يؤكد الكتاب أن تركيا لم تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمات الإنسانية في أرجاء العالم، مثل تشاد وبنغلاديش وميانمار وليبيا والعراق والأردن وكينيا، من التعليم إلى الصحة وتأمين مياه الشرب، إلى المساعدات الإنسانية المختلفة.

ويؤكد الكتاب على البعد الإنساني في تعامل تركيا مع اللاجئين، والعبء الكبير الذي تتحمله.

أما في الفصل الأخير، فيتضمن الكتاب تفاصيل حول مشروع إقامة منطقة آمنة بشمالي سوريا، الذي طرحه الرئيس أردوغان في المحافل الدولية، كمقترح لحل أزمة اللاجئين السوريين.

ويشدد الكتاب على أن المسؤولية في مسألة اللاجئين تقع على عاتق العالم بأسره، وليس تركيا فقط.

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المصدر: الأناضول