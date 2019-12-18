القضاء الأمريكي يحرم سنودن من مداخيل كتابه "سجل دائم"

أصدر القضاء الأمريكي حكما يحرم العميل الأمريكي السابق، إدوارد سنودن، من الحصول على مداخيل بيع كتابه "سجل دائم"، واتهمه بخرق قوانين النشر.

وينص الحكم الذي أصدرته محكمة في ولاية فرجينيا على أن سنودن لا يملك الحق في الحصول على مداخيل كتابه، وعللت قرارها بأن الأخير لم يحترم قوانين النشر، ولم يرسل الكتاب قبل نشره إلى وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية للتثبت من محتواه ومعرفة ما إذا كان يتضمن معلومات سرية.

وبرأي المحكمة يحتوي كتاب "سجل دائم" على معلومات كان يتعين على سنودن أن يُطلع عليها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية، قبل أن ينشره، للتثبت من محتواه والمعلومات التي فيه، إلا أن سنودن نشره دون الرجوع إلى الوكالتين.

وقالت المحكمة إن كل مداخيل مذكرات ومداخلات سنودن المدفوعة الأجر سترجع إلى الحكومة الأمريكية.

وفي 2013 كشف سنودن وجود برنامج تجسس عالمي على الاتصالات الهاتفية والإنترنت، ويعيش منذ ذاك الحين في المنفى بروسيا.

واتهمته الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة أسرار الدولة، وقد لجأ إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

المصدر: وكالات