مقتل 12 شخصا في تبادل لإطلاق النار داخل سجن في بنما

قتل 12 شخصا على الأقل، أمس الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار في سجن يقع على مشارف بنما سيتي، حسب ما أفادت به الشرطة.

وقال نائب قائد الشرطة، أليكسيس مونوز، للصحفيين إن 13 شخصا آخرين جرحوا، اثنان منهم في حالة خطرة.

وأعلنت المصادر من هناك أن أعمال العنف، التي اندلعت في سجن "لا خوييتا"، الذي المكتظ بالسجناء الذين يعانون من سوء معاملة ممنهجة، نشبت بسبب خصومة بين عصابات داخل السجن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة داخل قاعات السجناء، بما في ذلك بنادق هجومية.

المصدر: وكالات