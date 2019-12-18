 
مباشر

مقتل 12 شخصا في تبادل لإطلاق النار داخل سجن في بنما

أخبار العالم

مقتل 12 شخصا في تبادل لإطلاق النار داخل سجن في بنما
Reuters
حادثة إطلاق نار داخل سجن في بنما -18/12/2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx1k

قتل 12 شخصا على الأقل، أمس الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار في سجن يقع على مشارف بنما سيتي، حسب ما أفادت به الشرطة.

وقال نائب قائد الشرطة، أليكسيس مونوز، للصحفيين إن 13 شخصا آخرين جرحوا، اثنان منهم في حالة خطرة.

وأعلنت المصادر من هناك أن أعمال العنف، التي اندلعت في سجن "لا خوييتا"، الذي المكتظ بالسجناء الذين يعانون من سوء معاملة ممنهجة، نشبت بسبب خصومة بين عصابات داخل السجن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تمت مصادرة العديد من الأسلحة داخل قاعات السجناء، بما في ذلك بنادق هجومية.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك