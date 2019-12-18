طالبان تعلن وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلن ناطق باسم حركة طالبان، الأربعاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الجارية في قطر توقفت إلى حين انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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وقال ذبيح الله مجاهد لوكالة "فارس" الإيرانية، إن "المفاوضات مع أمريكا توقفت، وليس هناك حديث عن وقف إطلاق النار أو أي اتفاق"​​​.

وتابع:"بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سيتفاوض الأفغان فيما بينهم، وسيتخذون القرار في هذا الأمر"، مؤكدا أن "الهدنة ممكنة بعد إنهاء احتلال أفغانستان".

في غضون ذلك، بدأ المؤتمر الثاني لحوار الأمن الإقليمي أعماله في طهران، صباح اليوم الأربعاء، ويشارك فيه أمناء ومستشارو مجالس الأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين في روسيا والصين والهند وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ويعقد المؤتمر، الذي يقام بطهران ليوم واحد، بمبادرة واستضافة أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويتناول قضايا الأمن الإقليمي، مع التركيز على موضوع أفغانستان والمكافحة الشاملة لكل أشكال الإرهاب.

وتم عقد المؤتمر الأول العام الماضي بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان، وناقش المشاركون فيه موضوع تعزيز التنسيق بين دول المنطقة في مواجهة الإرهاب التكفيري.

المصدر: سبوتنيك