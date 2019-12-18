الأمم المتحدة تؤكد أن شحنة "ميثادون" التي حجزتها روسيا تابعة لها

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن شحنة مادة "ميثادون"، التي صادرتها أجهزة الجمارك الروسية بمطار "فنوكوفو" تابعة لها وكانت في طريقها إلى طاجيكستان في إطار برنامج مقاومة مرض فقدان المناعة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أن الشحنة كانت تحمل علامة غير صحيحة، وأن المنظمة تجري اتصالات مع السلطات الروسية لحل هذه المسألة.

هذا وقد أعلنت الجمارك الروسية في وقت سابق أنها صادرت في مطار "فنوكوفو" بموسكو، شحنة مهربة من مادة "ميثادون" تقدر قيمتها بـ5.8 مليار روبل (93 مليون دولار).

ويعتبر "ميثادون" مادة تستخدم لتسكين الألم، وتنتمي لمجموعة من العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات المخدرة.

المصدر: نوفوستي