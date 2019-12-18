صور لميلانيا ترامب في سن الـ17 عاما.. لن تستطيع التعرف عليها!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي في سن الـ17 عاما.

وتظهر ميلانيا في الصور مختلفة تماما عما هي عليه اليوم، حتى أنه لو رأيت الصور دون الإشارة إلى أنها لميلانيا لن تستطيع التعرف عليها.

وبدأت سيدة أمريكا الأولى مهنة عارضة الأزياء في سن الـ16. وعندما أصبحت في الـ17 من العمر، رآها المصور ستاين جيركو في عاصمة جمهورية سلوفينيا (من جمهوريات يوغسلافيا السابقة) ليوبليانا وهو يغادر عرضا للأزياء هناك، فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية.

وساهم هذا المصور المعروف في تسليط أضواء الشهرة عليها، ما أدى إلى توقيعها عقدا مع وكالة عرض أزياء في ميلان (إيطاليا) حين بلغت الـ18 من العمر، كما أنها عملت في باريس أيضا.

المصدر: RT