أعلنت سلطات نيويورك أنه بداية من السنة القادمة، سيتم السماح بالتنصيص على الهوية الجنسية بالنسبة للمتحولين جنسيا، في شهادات الوفاة.

وقالت وزارة الصحة في نيويورك في بيان صحفي نشرته على صفحتها، إنه بداية من العام المقبل ستُعطى الإمكانية لجنس "X" لذكر هويته الجنسية في وثائقه عند الوفاة.

ويقصد بجنس "X" الهوية الجنسية للذين لا يمكن تصنيفهم ذكورا أو إناثا.

وقد صادق حاكم ولاية نيويورك، في أكتوبر العام الماضي، على قانون يمنح سكان الولاية الحق في التنصيص على هوياتهم الجنسية غير المحددة في شهادات الميلاد.

المصدر: نوفوستي