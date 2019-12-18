اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنا إندونيسيا بانتهاك العقوبات على إيران عبر تزويد شركة "ماهان" الإيرانية للطيران بقطع غيار للطائرات الأمريكية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

إقرأ المزيد

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها الوزارة إلى محكمة فدرالية في واشنطن أن سونكارو كونتجورو، رئيس شركة "بي تي ام اس ايرو سبورت" صدر أجزاء من طائرات أمريكية الصنع إلى شركة طيران ماهان الإيرانية، في انتهاك للعقوبات، في الفترة بين 2011 و2018.

كما قام كونتجورو بشحن قطع طائرات إلى الولايات المتحدة لإصلاحها وبعد ذلك أعاد شحنها إلى إيران، بحسب اللائحة.

وأدرجت اللائحة 8 تهم بخرق العقوبات وغسل الأموال وبيانات كاذبة ضد كونتجورو وشركته وشركتين إندونيسيتين أخريين مرتبطتين بانتهاك قوانين التصدير الأمريكية.

وأضافت أن كونتجورو تقاضى من شركة ماهان ملايين الدولارات بعد حصولها على قطع طائرات تمت صيانتها في الولايات المتحدة، وأخفى مشاركة إيران في ذلك من خلال شحن القطع عبر سنغافورة وهونغ كونغ وتايلاند.

وتحظر العقوبات الأمريكية تزويد إيران بالمنتجات الأمريكية بدون إذن محدد من وزارة الخزانة الأمريكية التي تدير العقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة ماهان للطيران العام 2011 بسبب علاقتها بالحرس الثوري الإيراني.

وتشغل ماهان، إحدى شركات الطيران الإيرانية الرائدة، عدة طائرات بوينغ وطائرات أمريكية أخرى، وتجد صعوبة في مواصلة أنشطتها بسبب نقص قطع الغيار لهذه الطائرات.

المصدر: أ ف ب