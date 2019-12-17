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أطباء يؤكدون أهلية بايدن لأداء مهام رئيس الدولة

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أطباء يؤكدون أهلية بايدن لأداء مهام رئيس الدولة
Reuters Steve Marcus
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أكد تقرير طبي أهلية المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، لأداء مهام رئيس الدولة.

وأشار الطبيب كيفين أوكونور في تقريره، الذي نشرته حملة المرشح الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إلى أن بايدن، الذي تعرض لتمدد في الأوعية الدموية في الدماغ عام 1988، لم تعد لديه أعراض المرض أو أي مشاكل من هذا القبيل.

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وأشار التقرير أيضا إلى أن بايدن يتعاطى مضادات التخثر للحفاظ على صحة قلبه، وأدوية لتخفيض الكوليسترول، مؤكدا عدم إصابة بايدن بالسرطان أو السكري أو أمراض الغدة الدرقية أو زيادة الضغط أو أي اضطراب عصبي.

ووصف الطبيب بايدن بأنه "رجل سليم ونشيط... قادر على أداء مهام الرئاسة بنجاح، بما في ذلك كمدير تنفيذي أو رئيس الدولة أو القائد العام".

يذكر أن جو بايدن البالغ 77 عاما من العمر، أحد المرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2020.

المصدر: رويترز

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