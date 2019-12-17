وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار، يتيح إنشاء "قوة فضاء" اقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا المشروع بأغلبية 377 صوتا مقابل 48 صوتا.

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ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، علما أن الرئيس الأمريكي تعهد باعتماده في أسرع وقت ممكن.

وقال ترامب على "تويتر" الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على مشروع القانون بمجرد تمريره، مؤكدا أنه يتضمن كل أولوياته.

وشمل مشروع القانون أيضا، زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1 بالمئة، ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما.

كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.

المصدر: وكالات