أجرى الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الأخيرين مناورات عسكرية في الشمال، تدرب خلالها على مواجهة "تحديات وتهديدات متنوعة" في جبهته الشمالية.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "انتهى اليوم تمرين واسع النطاق في القيادة الشمالية العسكرية والذي بدأ صباح أمس حيث تدربت في التمرين فرقتا "الجليل" و"الجولان" إلى جانب الألوية الإقليمية والكتائب العاملة هناك بالإضافة إلى قوات حربية نظامية أخرى في المنطقة".

إنتهى اليوم تمرين واسع النطاق في القيادة الشمالية العسكرية والذي بدأ صباح أمس حيث تدربت في التمرين فرقتيْ #الجليل (مع #لبنان) و #الجولان (مع #سوريا) إلى جانب الألوية الإقليمية والكتائب العاملة هناك بالاضافة الى قوات حربية نظامية أخرى في المنطقة #فيديوpic.twitter.com/y4nls8kyfC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 декабря 2019 г.

وأشار إلى أن التمرين "حاكى تحديات وتهديدات متنوعة في الجبهة الشمالية حيث تم تركيز الجهود في المجالات الاستخبارات والنيران والتجميع".

في إطار رفع الجاهزية جرى يوم دراسي مطلع الأسبوع من مستوى قائد سرية وفوق في الفرق النظامية في #جيش_الدفاع حيث قام القادة بجولات ميدانية في الجبهات المختلفة على الحدود مع #سوريا و #لبنان وذلك لتعميق تبادل الخبرات من الأحداث العملياتية التي جرت في القيادة الشمالية في الأشهر الأخيرة pic.twitter.com/B67bogazAj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 декабря 2019 г.

وأضاف المتحدث أنه جرى أيضا مطلع هذا الأسبوع في إطار "رفع الجاهزية" للقوات الإسرائيلية "يوم دراسي" من مستوى قائد سرية وفوق في الفرق النظامية للجيش، حيث قام القادة بجولات ميدانية في الجبهات المختلفة على الحدود مع سوريا ولبنان، وذلك "لتعميق تبادل الخبرات من الأحداث العملياتية"، حسب قوله.

وأشار المتحدث إلى أن تلك الفعاليات جرت في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش الإسرائيلي لعام 2019، والخطة للحفاظ على جاهزية القيادة الشمالية "لحالات الطوارئ واستعداد وحداتها للحرب".

المصدر: RT