مجلس النواب يطالب بينس برفع السرية عن شهادة مساعدته ضمن التحقيق في عزل ترامب

طالب رئيس لجنة الاستخبارات لمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، برفع السرية عن شهادة مساعدته، جينيفر ويليامز، ضمن التحقيق في عزل الرئيس، دونالد ترامب.

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وقال شيف، في رسالة جديدة إلى بينس بعث بها اليوم الثلاثاء، إن الشهادة الإضافية لويليامز "لها علاقات مباشرة بنظر الكونغرس في مواد العزل ضد الرئيس ترامب".

واعتبر شيف أن هذه الشهادة "تثير أسئلة عميقة" حول مدى اطلاع بينس على جهود ترامب الرامية إلى دفع أوكرانيا إلى فتح تحقيقات مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

ويقول الديمقراطيون في مجلس النواب إن ترامب "مارس الضغط" على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق التحقيق في الوقت الذي يعتبر فيه بايدن الأب من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وصادقت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي، يوم 13 ديسمبر، على مادتين من لائحة الاتهام بحق ترامب في إطار التحقيق بشأن مسألة عزله.

وتشمل المادة الأولى إساءة استخدام السلطة، بينما تتعلق المادة الثانية بعرقلة تحقيق مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك طرح هاتين المادتين للتصويت في مجلس النواب بتشكيلته الكاملة، يوم الأربعاء المقبل، ليقرر ما إذا يجب المصادقة على إعلان عزل الرئيس الأمريكي.

المصدر: RT