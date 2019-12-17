أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لم تغير موقفها من قضية إبادة الأرمن في الدولة العثمانية على الرغم من تبني مجلس الشيوخ تشريعا يعترف بحصولها.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء على لسان المتحدثة باسمها، مورغان أورتاغوس، تعليقا على قانون مجلس الشيوخ رقم 150: "موقف هذه الإدارة لم يتغير".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "آراؤنا يعكسها البيان النهائي حول هذه القضية الذي أصدره الرئيس في شهر أبريل الماضي".

وأقر مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي بالإجماع، يوم 12 ديسمبر، تشريعا ينص على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915، في إجراء أثار رفضا شديد اللهجة من قبل الحكومة التركية، التي قال وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، إن هذا القرار "ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة"، مضيفا أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وجاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، في نهاية أكتوبر الماضي، تشريعا حول الاعتراف بإبادة الأرمن في العهد العثماني، بـ 405 أصوات لدعم القرار مقابل 11 صوتا ضده، إلا أن الوثيقتين تحملان طابع توصية وتبنيهما لا يلزم الرئيس الأمريكي باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فيهما.

وفي بيان أصدره يوم 24 أبريل الماضي، الذي يصادف إحياء الأرمن ذكرى أحداث 1915، قال الرئيس الأمريكي إن هذه "الجريمة العظمى تعتبر إحدى أسوأ الأعمال الوحشية التي شهدها القرن الـ20"، مشيرا إلى أن بلاده "ترحب بجهود الأتراك والأرمن للاعتراف بالتاريخ الموجع ودراسته، الأمر الذي يمثل أهمية حيوية في سبيل إنشاء أساس لمستقبل أكثر تسامحا وعدلا"، إلا أنه لم يستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية".

المصدر: RT