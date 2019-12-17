تركيا تطالب بافتتاح معبر خامس للمساعدات الإنسانية المتجهة لسوريا

طالبت تركيا مجلس الأمن الدولي بافتتاح معبر خامس لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في وقت تطالب فيه روسيا بتقليص المعابر الـ 4 واقتصارها على معبرين فقط.

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وتطالب أنقرة بإضافة معبر تل أبيض إلى المعابر الـ 4 وهي: الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق وباب السلام وباب الهوى مع تركيا.

وفي مؤتمر صحفي عقدته المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، قالت إنها تدعم المقترح التركي بافتتاح معبر خامس للمساعدات الإنسانية المتجهة لسوريا.

ويتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، عام 2014، ويتم تجديده سنويا، حيث من المقرر أن يتخذ قرار التجديد نهاية العام الحالي.

من جهة أخرى، تقول موسكو إن معبري الرمثا واليعربية، غير فاعلين، وتطالب بإغلاقهما لـ 6 أشهر.

والعام الماضي، استخدمت روسيا حق "الفيتو" ضد القرار المذكور، إلا أن القرار تم تمريره لاحقا نتيجة امتناع موسكو وبكين عن التصويت، بعد مباحثات جرت معهما.

المصدر: الأناضول