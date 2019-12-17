الشرطة الفرنسية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة نانت غرب البلاد

أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين لإصلاحات التقاعد، في مدينة نانت غرب البلاد.

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وخرج مئات الفرنسيين في تظاهرة ضد إصلاحات التقاعد المزمع تنفيذها والتي وضعها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال احتجاج نظمته نقابات العمال التي تعارض الإصلاحات.

وكانت نانت خلال الأشهر الماضية، مسرحا لمواجهات متكررة بين الشرطة والجماعات اليسارية المتطرفة، وفق ما أفادت "رويترز".

المصدر: رويترز