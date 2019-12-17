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مسؤول أمني روسي رفيع يتوجه إلى إيران غدا للمشاركة في اجتماع حول أفغانستان

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مسؤول أمني روسي رفيع يتوجه إلى إيران غدا للمشاركة في اجتماع حول أفغانستان
Sputnik
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
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 أعلن مجلس الأمن الروسي، الثلاثاء، أن سكرتيره ، نيكولاي باتروشيف، سيتوجه إلى إيران غدا الأربعاء، للمشاركة في اجتماع حول القضايا الأفغانية.

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 وجاء في بيان المجلس أن "سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، سيزور إيران في 18 ديسمبر​​​، حيث سيشارك بطهران في اجتماع متعدد الأطراف لوزراء مجالس الأمن ومستشاري الأمن القومي حول القضايا الأفغانية".

وكانت أطراف مشاورات موسكو بشأن أفغانستان، دعت عقب اجتماع لها في أكتوبر الماضي، إلى ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمنصة لانطلاق الهجمات الإرهابية لتهديد أمن أي دولة أخرى".

وشددت كل من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان في بيان مشترك لها على أنه "لا يمكن صياغة حل سلمي للقضية الأفغانية إلا عن طريق المفاوضات، ويتطلب ذلك تخفيضا لمستوى العنف".

المصدر: سبوتنيك

 

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