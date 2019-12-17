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الولايات المتحدة منزعجة من سفينة استطلاع روسية قبالة سواحلها

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الولايات المتحدة منزعجة من سفينة استطلاع روسية قبالة سواحلها
Sputnik
أرشيف
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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن سفينة الاستطلاع الروسية "فيكتور ليونوف" تقوم بمناورات غير آمنة في المياه الدولية قبالة سواحل ولايتي كارولينا الشمالية وفلوريدا.

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وذكرت شبكة "CNN" استنادا إلى مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم ومناصبهم أن سفينة الاستطلاع الروسية كانت لعدة أيام قبالة السواحل الأمريكية، وأن مصابيحها الخاصة بالملاحة في الظروف محدودة الرؤية مطفأة، وأنها لا ترد على نداءات السفن المارة بالمنطقة.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن قوات خفر السواحل الأمريكية تحذر طواقم السفن التي تمر بهذه المنطقة من وجود سفينة روسية هناك.

وقيل أيضا أن السفينة الروسية "فيكتور ليونوف"، غالبا ما تُلاحظ منذ عام 2015 قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، أعلن متحدث باسم البنتاغون أن مدمرة أمريكية تبحر غير بعيد من السفينة الروسية.

 المصدر: تاس

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