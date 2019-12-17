وفيات وانهيار مبنى وانقطاع الكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة بإيران

أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة 4 مرضى بغرفة العناية المركزة في مشفى الإمام الخميني بمدينة الأهواز، أمس الاثنين، إثر الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

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وقال مدير مشفى الإمام الخميني الدكتور، ساسان موغهي، اليوم الثلاثاء: "الفريق الطبي كان متواجدا في غرفة العناية المشددة، وعلى الرغم من محاولات إنعاش المرضى، إلا أنهم توفوا بشكل متزامن نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ... الطب الشرعي والمراجع القضائية وخبراء جامعة الأهواز للعلوم الطبية فتحوا تحقيقا في الحادثة"، مشيرا إلى أن مولدات الكهرباء الاحتياطية لم تعمل.

وفي سياق متصل، تسببت السيول جراء الأمطار الغزيرة فى انهيار مبنى مكون من طابقين في حي حصير آباد بمدينة الأهواز وتم إجلاء سكان المباني المجاورة خشية انهيارها، وجرى إيواء 30 عائلة في مدرسة الحي.

وقال مدير الهلال الأحمر في محافظة خوزستان: "الإجلاء ناجم عن الخشية من انهيار بقية المباني بسبب ضعف بنيتها واحتمال عدم مقاومتها للأمطار الغزيرة".

المصدر: RT